NFL: Hochbrisantes Tondokument eines Ex-Coachs wühlt die Liga auf

Vorwürfe nun auch gegen Cardinals, Titans und Texans

Podcast von Ex-Titans-Coach stützt brisanten Vorwurf

Der Fall Horton/Titans ist in besonderem Maße spannend, denn die Klägerseite kann sich hier auf einen prominenten Kronzeugen stützen: Mike Mularkey, den weißen Trainer, der den Titans-Job am Ende bekommen hat.

In einem Podcast-Interview 2020, das seinerzeit nicht groß beachtet wurde, nun aber größere Wellen schlägt, stützt er die Darstellung Hortons in eindeutigen Worten.

„Die Eignerseite dort, Amy Adams Strunk und ihre Familie, kam zu mir und hat mir gesagt, dass ich den Job bekomme, bevor sie die Rooney Rule angewandt haben“, berichtete Mularkey in dem Auftritt bei Steelers Realm : „Ich saß da also und wusste, dass ich den Job bekommen würde, während sie ein Fake-Einstellungsverfahren durchgezogen haben.“

„Ich denke, ihr habt die Wahrheit“

Die Titans bestreiten die Vorwürfe in einer Mitteilung, der damalige Einstellungsprozess sei „offen und kompetitiv“ gewesen und hätte „allen NFL-Regeln entsprochen“. Irreguläre Festlegungen hätte es nie gegeben und sie seien auch nicht kommuniziert worden. „Das von Vorantreiben von Diversität und Inklusion an unserem Arbeitsplatz und in unserer Community“ seien dem Team überdies ein großes Anliegen - und so weiter.