EU Masters: Unicorns of Love weiter - jetzt wartet das Main Event

Die Unicorns of Love haben sich erfolgreich für das anstehende Main Event der EU Masters qualifiziert © Unicorns of Love

Florian Merz

Als Prime-League-Dritter in die EU Masters gestartet, haben die Unicorns of Love das Ticket für das Mainevent gelöst. Der FC Barcelona scheidet als einziger Favorit in der Knockout Stage aus.

Mit acht eindeutigen Siegen marschieren die Einhörner problemlos in die Gruppenphase des EU Masters Main Events. Nachdem bereits in Gruppe B der Play-Ins keines der anderen Teams dem Prime-League-Vertreter gefährlich werden konnte, hatte auch Entropiq, der Zweitplatzierte in Gruppe A, keine Chance gegen die deutsche eSports-Organisation. Dennoch kam es am gestrigen Spieltag zu einer größeren Überraschung.

Aus Gruppe A qualifizierte sich neben Entropiq der FC Barcelona mit einem Score von 5:1 für die Knockout Stage. Hier bekamen es die Katalanen mit dem norwegischen Team Bifrost aus der NLC zutun. Doch anstatt an die vorherigen Leistungen anzuknüpfen, machten die Norweger kurzen Prozess mit den Spaniern. Der FC Barcelona ist damit das einzige Team, dass als Gruppenerster in der Knockout Stage scheiterte.

GamerLegion & Eintracht Spandau warten - Das Main Event der EU Masters

Neben den Unicorns of Love Sexy Edition und Bifrost gehören Vitality.Bee und das von Martin „Rekkles“ Larsson angeführte Karmine Corp zu den Qualifikanten für das Main Event. In diesem warten, aus deutscher Sicht, Prime-League-Champion GamerLegion sowie Runner-Up Eintracht Spandau. Wie in der Vorrunde gibt es zunächst eine Gruppenphase gefolgt von der klassischen Knockout Stage, die in einem typischen Best-of-Five ausgespielt wird.

Folgende Teams treten bei den EU Masters an:

Pool 1

AGO Rogue

Fnatic TQ

GamerLegion

LDLC OL

Pool 2

X7 Esports

Bisons ECLUB

Eintracht Spandau

Team BDS Academy

Pool 3

Team ESCA Gaming

Atleta Esports

Crvenza zvezda

Team Phantasma

Pool 4