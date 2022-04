Bayern-Trainer Nagelsmann spricht über Tod seines Vaters: "Traurige Momente"

Julian Nagelsmann lässt es „gern mal“ krachen. Doch der Bayern-Trainer hat auch traurige Momente zu verarbeiten. Der Tod seines Vaters beschäftigt ihn immer noch am meisten.

„Natürlich nicht oft. Gerade Apres Ski ist schon was Feines. Wegen Corona ist das natürlich lange her. Ich hab natürlich grundsätzlich total gern Kontakt mit den Leuten. Man hat da viele schöne Begegnungen und ich mag, wenn die Leute merken, dass man auch irgendwie normal geblieben ist“, sagte der 34-Jährige im Interview bei Prime Video .

Er wäre auch „stolz“, so Nagelsmann, „wenn ich dreimal die Champions League gewinne. Aber ein guter Mensch, guter Vater, guter Freund zu sein, ist am Ende des Lebens mehr wert als dreimal die Champions League zu gewinnen - was aber trotzdem ein erstrebenswertes Ziel für mich ist.“