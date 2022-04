Europa League: "Clown!" Felix Zwayer heftig in der Kritik nach West Ham - Lyon

Felix Zwayer zeigt beim Europa-League-Spiel in London einem West-Ham-Verteidiger die Rote Karte. Anschließend bekommt er heftige Kritik aus England.

Grund: Der 40-Jährige hatte Hammers-Verteidiger Aaron Cresswell in der Nachspielzeit der 1. Hälfte die Rote Karte gezeigt (45.+3), nachdem dieser Lyon-Stürmer Moussa Dembélé mit einer mutmaßlichen Notbremse gestoppt hatte.

West Ham spielte die gesamte zweite Halbzeit zu zehnt, ging trotzdem noch in Führung und holte am Ende ein 1:1-Remis vor heimischer Kulisse, ehe kommende Woche das Rückspiel in Lyon stattfindet.