MLB: Rookie Seth Beer Arizona Diamondbacks mit Homerun und Bier-Cinderella-Story

Kann man sich nicht ausdenken: Ausgerechnet Rookie Seth Beer (Englisch für Bier) hat den Arizona Diamondbacks in der Major League Baseball (MLB) am Nationalen Biertag in den USA mit einem Homerun kurz vor Spielschluss den Sieg beschert.

MLB-Auftakt: Rookie Seth Beer Matchwinner bei Arizona Diamondbacks

„Es war ein surreales Gefühl“, sagte Beer. Er fühle sich „immer noch wie in einem Traum. Es ist schwer in Worte zu fassen.“ In den USA wird jedes Jahr am 7. April der Nationale Biertag gefeiert.