Formel 1: Sebastian Vettel - Aston-Martin-Bolide noch immer ohne Namen

Der Funke ist noch nicht übergesprungen, Sebastian Vettels neuer Bolide hat kurz vor dem ersten Saisonrennen des Deutschen in der Formel 1 noch immer keinen Namen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Zur Erinnerung: Der viermalige Weltmeister verpasst seinen Rennwagen vor dem Saisonstart traditionell einen Namen. Den AMR21 in seiner Debütsaison bei Aston Martin hatte er „Honey Ryder“ in Anlehnung an das erste Bond-Girl der Geschichte getauft.