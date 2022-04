Tief gefallene WWE-Diva: Hat "Sunny" Tammy Sytch den Tod eines Menschen verschuldet?

Tammy Sytch alias Sunny zog 2011 in die WWE Hall of Fame ein © WWE

Sytch, vielfach vorbestraft wegen Alkohol am Steuer, war verwickelt in einen Autounfall, bei dem am 25. März in Volusia County bei Orlando ein 75 Jahre alter Mann getötet wurde. Die Behörden gehen dem Verdacht nach, dass die 49-Jährige dabei unter Alkoholeinfluss stand.