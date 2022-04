Formel 1 in Australien: Vettel für Kult-Aktion gefeiert - aber FIA leitet Untersuchung ein

Sebastian Vettel muss sein F1-Comeback beim Training in Australien früh beenden. Der Aston-Martin-Pilot wird zum Feuerwehrmann - und zieht auch danach alle Augen auf sich. Die FIA versteht jedoch keinen Spaß.

Viel schlechter hätte das Formel-1-Debüt in der Saison 2022 für Sebastian Vettel kaum laufen können.

Der Aston-Martin-Pilot, der in Australien nach coronabedingter Zwangspause sein erstes Saisonrennen 2022 bestreitet, rollte 15 Minuten vor Ende des 1. Trainings mit Motorproblemen aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Vettel bewies zuvor seine Erfahrung am Boxenfunk, als er ein Problem am Motor meldete. Sein Renningenieur entgegnete, Vettel solle erst einmal cool bleiben - doch Vettel konterte: „Vergesst es, der ist hinüber.“

Vettel löscht und fährt mit dem Roller

In typischer Vettel-Manier sprang er danach aus dem leicht qualmenden Cockpit, verlangte einen Feuerlöscher und übernahm das Löschen einfach selbst. Zudem schob er den Wagen mit Hilfe von Streckenposten an eine sichere Position. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Es passt zur Formel 1, dass auf deren Twitter-Seite Vettels Aktion derweil als das kultigste Ende einer Trainingseinheit gefeiert wurde, an das sie sich erinnern können.

Aston Martin kündigt Motorenwechsel an

Seine schnellste Runde hatte Vettel zuvor in 1:21,661 Minuten gedreht. Damit belegte der 34-Jährige den 13. Platz.

Ferrari lässt Verstappen keine Chance

Einen starken Eindruck hinterließ bei sonnigem Wetter im Albert Park Ferrari. Der Spanier Carlos Sainz sorgte in 1:19,806 Minuten für die Bestzeit.

Mick Schumacher belegt den letzten Platz

Das Rennen am Sonntag wird das erste in Australien seit 2019 sein. In den vergangenen beiden Jahren war der Traditions-GP wegen der Coronapandemie abgesagt worden.