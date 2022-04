Volleyball-Playoffs heute live: Suhl - Schwerin live im TV auf SPORT1

Volle Halle: Kann Suhl ausgleichen?

Nach dem Sieg vor eigenem Publikum geht es nun aber in die Sporthalle Wolfsgrube, wo Suhl mit seinen Fans im Rücken ein Entscheidungsspiel erzwingen will.

„Wir wissen, wozu wir spielerisch in der Lage sind, wenn wir an unserem Gameplan festhalten“, sagte Schwerins Trainer Felix Koslowski: „Gleichzeitig haben uns die Sätze 3 und 4 auch gezeigt, dass Suhl eiskalt ist, wenn wir uns Fehler erlauben. Die ganze Mannschaft freut sich auf das zweite Spiel und die Atmosphäre, in einer vollen Halle in Suhl zu spielen.“