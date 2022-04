Darts: German Darts Grand Prix 2022 LIVE im TV & Stream bei SPORT1 mit van Gerwen, Clemens, Price

Vom 16. bis 18. April spielt die Darts-Elite an Ostern in München um den Sieg beim German Darts Grand Prix. Bei den bisherigen Auflage triumphierte ausschließlich Michael van Gerwen. SPORT1 zeigt alle Spiele LIVE.

Am 16. April ist es wieder soweit: Nach zwei Corona-bedingten Absagen findet in München die vierte Auflage vom German Darts Grand Prix statt - und auf SPORT1 gibt es alle Spiele LIVE! (German Darts Grand Prix: Alle Spiele ab 16. April LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Stream)

Zudem werden 32 weitere Teilnehmer in verschiedenen Qualifikationswettbewerben ermittelt. 24 Plätze werden über Qualifikationen von Tour-Karten-Inhabern vergeben. Je ein Platz geht an die Sieger von Turnieren in Osteuropa und dem Baltikum beziehungsweise Nordeuropa.

So können Sie den German Darts Grand Prix verfolgen:

German Darts Grand Prix: Top-Spieler steigen erst am Samstag ein

Die 16 besten Spieler der Setzliste werden erst am Samstag in das Turnier einsteigen. Am Freitag spielen zunächst die 32 Qualifikanten in zwei Sessions um den Einzug in die zweite Runde.