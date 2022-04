3. Liga: TSV Havelse – FSV Zwickau (Sonntag, 14:00 Uhr)

Entgegen dem Trend – der TSV Havelse schaffte in den letzten sieben Spielen nicht einen Sieg – soll für das Schlusslicht im Duell mit dem FSV Zwickau wieder ein Erfolg herausspringen. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Havelse ernüchternd. Gegen Eintracht Braunschweig kassierte man eine 2:3-Niederlage. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich Zwickau kürzlich gegen den SV Waldhof Mannheim zufriedengeben. Gutes Omen: Im Hinspiel behielt der FSV Zwickau die Oberhand und siegte mit 2:0.

Wer den TSV Havelse als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 130 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gastgebern das Problem. Erst 27 Treffer markierte Havelse – kein Team der 3. Liga ist schlechter. Die bisherige Ausbeute des TSV Havelse: fünf Siege, sieben Unentschieden und 20 Niederlagen. Die vergangenen Spiele waren für Havelse nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sieben Begegnungen zurück.

Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert Zwickau knapp im gesicherten Bereich. Am liebsten teilen die Gäste die Punkte. Da man aber auch zehnmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der FSV Zwickau in den vergangenen fünf Spielen.