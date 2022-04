2. Liga: Holstein Kiel – Hamburger SV (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der HSV trifft am Sonntag (13:30 Uhr) auf die Störche. Kiel erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:3 als Verlierer im Duell mit dem SV Darmstadt 98 hervor. Hamburg gewann das letzte Spiel und hat nun 45 Punkte auf dem Konto. Im Hinspiel begnügten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung.

Gegenwärtig rangiert Holstein Kiel auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. In der Verteidigung der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Bislang fuhren die Störche neun Siege, sieben Remis sowie zwölf Niederlagen ein.