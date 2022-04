Europa League, Eintracht Frankfurt - FC Barcelona: Ter Stegen blafft nach Knauff-Tor Reporter an

Eintracht-Zuschauer geben Gas - ter Stegen: „Zu solchen Fans gratulieren“

„Das 1:1 ist am Ende für beide Mannschaften in Ordnung. Vielleicht hätten wir am Ende noch ein bisschen mehr machen können und müssen. Das Unentschieden ist in Ordnung“, befand ter Stegen, der die Eintracht als „physisch sehr stark“ lobte - und auch Bewunderung für die Frankfurter Zuschauer übrig hatte.