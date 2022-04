Conference League: Kein Sieg für Götze und PSV - Roma unterliegt Bodo/Glimt

Mourinho attackiert Journalisten: "Sie sch**** sich in die Hose"

Wie schon in der Vorrunde muss sich die AS Roma gegen einen norwegischen Underdog geschlagen geben.

Starcoach Jose Mourinho hat in der Conference League eine herbe Enttäuschung erlebt.

Mit der AS Rom unterlag „The Special One“ 1:2 (1:0) beim norwegischen Meister FK Bodö/Glimt. Schon zum zweiten Mal setzte es für die Italiener in dieser Saison eine Niederlage gegen den Underdog - in der Gruppenphase hatte es bereits ein 1:6 gesetzt.