Eishockey: Kölner Haie im Viertelfinale

Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) geht es in Nürnberg um den Einzug in die nächste Runde. Die Franken dürften nach dem Krimi, den Gregor MacLeod in der 68. Minute entschied, mit viel Selbstvertrauen antreten. Der überragende Dane Fox (30./40./54.), Daniel Schmölz (48.) und Patrick Reimer (56.) hatten die Verlängerung nach klarem Rückstand erst erzwungen.