Formel 1: VW-Entscheidung über Einstieg - Audi und Porsche mit Statement

VW in die Formel 1? Jetzt wird's heiß!

Der VW-Aufsichtsrat erklärt eine grundsätzliche Bereitschaft für einen Einstieg in die Formel 1. Ob die Konzernmarken Audi und Porsche aber wirklich in die Königsklasse kommen, hängt noch von der FIA ab.

Auf SPORT1 -Nachfrage teilte Audi mit: „In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats der Volkswagen AG hat das Gremium des Konzerns die Pläne von Audi für einen Einstieg in die Formel 1 bestätigt. Damit hat das Unternehmen grundsätzlich die Möglichkeit, 2026 in die Königsklasse des Motorsports einzusteigen, um dort „Vorsprung durch Technik“ zu demonstrieren.“

Audi betont: Entscheidung noch nicht gefallen“

Audi betont indes: „Eine Entscheidung für einen Einstieg ist noch nicht gefallen, wir befinden uns in der finalen Phase der Bewertung. Noch liegt das neue Reglement für 2026 und Folgejahre nicht vor. Es sieht weitreichende Änderungen für einen nachhaltigeren Sport vor und ist Voraussetzung für einen möglichen Einstieg von Audi. Hierzu ist Audi Sport im Austausch mit dem Automobil-Weltverband FIA. Sobald eine Entscheidung gefallen ist, werden wir es vermelden.“ Gleiches gilt für Porsche.

Damit steht fest: Der Aufsichtsrat erteilt grünes Licht für die aktive Planung eines Formel-1-Engagements seiner beiden Top-Marken. Abhängig gemacht wird das aber vom finalen Regelwerk für 2026, das spätestens im Herbst fixiert sein soll. Heißt auch: Solange ist nichts in Stein gemeißelt.

Porsche und Audi: Wer wird der Partner?

Bei Porsche hören sich die Pläne trotzdem schon sehr konkret an. Wunschpartner sind die beiden Red Bull-Teams Red Bull Racing und AlphaTauri, mit denen man eine Kooperation im Bereich des Antriebs anstrebt. Gebaut werden könnten die Motoren in enger Zusammenarbeit zwischen den Porsche-Technikern und Red Bull Powertrains in Milton Keynes.