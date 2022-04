Formel 1: Mick Schumacher hat keine Angst vor großen Tieren

Für Mick Schumacher ist es eine Premiere: Erstmals wird der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher an diesem Wochenende ein Rennen in Melbourne bestreiten. (Formel 1: Alle Qualifyings und Rennen im LIVETICKER)

„Die Krokodile waren sehr cool, hoffentlich kann ich selbst mal eins fangen“, sagt der Haas-Pilot am Donnerstag nach dem Besuch im von Irwins Familie geleiteten Australia Zoo. Schumacher gibt sich also furchtlos, was die teils hochgiftige australische Tierwelt angeht. „Spinnen sind nicht mein Lieblings-Ding, aber ich würde sie immer einfangen und raussetzen – soweit kann ich damit umgehen“, verrät er. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)