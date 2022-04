Igor Belanow: Ex-Spieler von Borussia Mönchengladbach zieht in den Krieg

Der erste sowjetische Nationalspieler, der in die Bundesliga gewechselt ist, kämpft um sein Heimatland. Igor Belanow meldet sich zum Einsatz.

Der 61-Jährige ist gegen Russland in den Krieg gezogen, um für die Ukraine zu kämpfen. Während seiner aktiven Zeit als Fußballer war er ein echter Star.

Drei Jahre später schrieb er in Deutschland Geschichte, denn Belanow war der erste sowjetische Nationalspieler, der in der Bundesliga aufgelaufen ist.

Er spielte bis zur Winterpause der Saison 1990/91 bei Borussia Mönchengladbach, traf aber in 24 Bundesligaspielen nur vier Mal. Anschließend wechselte er in die 2. Liga zu Eintracht Braunschweig.

Im Anschluss an seine Zeit in Deutschland ging Belanow in die Ukraine und beendete 1997 seine Karriere.