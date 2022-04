Prozess gegen Boris Becker: Urteil lässt weiter auf sich warten

Am Mittwoch zog sich die Jury des Southwark Crown Court zurück, um über die Schuldfrage von Tennis-Legende Boris Becker zu entscheiden. Aber auch am Donnerstag waren sich die Geschworenen wohl noch nicht einig.

Wie Richterin Deborah Taylor am Nachmittag verkündete, wird es kein Urteil geben, der Prozess wird am Freitag (8. april) fortgesetzt.

Damit geht für Becker ein weiterer Tag in Ungewissheit vor dem Gericht zu Ende - der Ausgang seines Falles bleibt weiter offen. Direkt im Anschluss hat Becker in Begleitung von seiner Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro und Sohn Noah das Gericht verlassen.

Becker drohen bis zu sieben Jahre Haft

Dem 54-Jährigen, der in seiner Sportlerkarriere unter anderem sechs Grand-Slam-Turniere gewann, wird mangelnde Kooperation in seinem Insolvenzverfahren in insgesamt 24 Anklagepunkten vorgeworfen.