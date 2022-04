Frankfurt - Barcelona heute LIVE im TV, Stream & Ticker! Europa League Viertelfinale

In der Europa League trifft der Bundesligist aus Hessen auf den FC Barcelona - gegen den spanischen Topklub ist man klarer Außenseiter. Eine Rolle, in der man sich aber nicht unwohl fühlt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Trotz der klaren Rollenverteilung will sich Frankfurt nicht gegen den favorisierten Spaniern verstecken . „Wenn ich mit meiner Tochter ‚Vier Gewinnt‘ spiele, will ich auch gewinnen. Dann bin ich vielleicht ein schlechter Vater - aber wir sind erfolgshungrig“, betonte Trainer Oliver Glasner vor der Partie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Für einen erfolgreichen Abend in der ausverkauften Frankfurter Arena sei es wichtig, „dass man laufen lässt - diese Euphorie und Begeisterung. Aber so, dass es nicht wild wird“, sagte Glasner, dies werde „die Herausforderung“. Natürlich brauche die Eintracht „einen sehr, sehr guten Tag“.

Eintracht kann gegen Barca aus dem Vollen schöpfen

Die Eintracht geht ohne Personalsorgen ins Spiel. Trainer Oliver Glasner muss in der Partie am Donnerstag einzig auf Abwehrspieler Christopher Lenz verzichten. „Personell ist das sehr positiv. Alle machen einen sehr guten Eindruck“, sagte der Eintracht-Coach.

Ter Stegen: Hier ist uns die Eintracht überlegen

Barca-Torhüter Marc-Andre ter Stegen sieht Eintracht Frankfurt vor dem Duell mit dem FC Barcelona zumindest körperlich im Vorteil. „Grundsätzlich wissen wir, dass sie physisch stärker sind als wir, das ist einfach so. Ich glaube, das ist eine der physisch stärksten Mannschaften in der Bundesliga“, sagte der Barca-Schlussmann vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag im RTL/ntv-Interview.