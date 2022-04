Formel 1: Nikita Mazepin beklagt Cancel Culture in der FIA

Der 23-Jährige äußerte sich im Gespräch mit der BBC zu seinem Aus in der Formel 1 und macht der FIA einen schweren Vorwurf. In seinen Augen richte der Motorsport-Weltverband sein Vorgehen darauf aus, russische Athleten aufgrund ihrer Nationalität auszuschließen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Russische Fahrer dürfen auch weiterhin an FIA-Events teilnehmen

Russische Teilnehmer dürften weder ihre Flagge, die Nationalfarben noch betreffende Botschaften an ihren Rennanzügen oder anderen persönlichen Gegenständen tragen. Auch in den sozialen Medien ist ihnen dies verboten.

Ukraine-Krieg? Mazepin hält sich bedeckt

Generell äußerte er sich in dem Interview nur sehr vage zu seiner Meinung über den Ukraine-Krieg. Natürlich seien die Bilder auch für ihn „sehr schmerzhaft auf so vielen Ebenen.“ Daher hätten sich seine Gefühle „als Mensch und als jemand, der in einer sehr friedlichen Welt leben möchte, natürlich geändert.“

Der Grund für diese Zurückhaltung könnte jedoch auch sein momentaner Aufenthaltsort sein. Während des Video-Interviews befand sich der junge Mann in Moskau. Dort gelten inzwischen jedoch strenge Gesetze, die Aussagen zu den Aktivitäten des russischen Militärs in der Ukraine unter schwere Strafe stellen. Selbst die Begriffe „Krieg“ und „Invasion“ fallen unter dieses Verbot.

Mazepin wird zum „Mazespin“

Ob der ehemalige Teamkollege von Mick Schumacher im Haas-Team noch einmal in die Formel 1 zurückkehren wird, steht aktuell in den Sternen. Zwar wolle er sich gegen seinen Ausschluss zur Wehr setzen, aber in seiner Zeit bei Haas hat er keine Werbung in eigener Sache gemacht.