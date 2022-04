Formel 1: Vettel vor Comeback - Das sagt Sebastian Vettel über sein Saisondebüt in Melbourne

Beim Großen Preis von Australien steigt auch Sebastian Vettel endlich in die neue Formel-1-Saison ein. Neben dem viermaligen Weltmeister geht auch Mick Schumacher nach seinem Horror-Unfall wieder an den Start.

Am Mittwoch war der Aston-Martin-Pilot beim Trackwalk vor dem Großen Preis von Australien (Das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) endlich zurück im Kreis der Kollegen. „Es fühlt sich ein bisschen so an, als komme man zu spät zur Schule“, sagte Vettel nach dem Gang durch den Albert Park von Melbourne, „ich kann es kaum erwarten, wieder loszulegen.“

Vettel fehlt ein Monat Erfahrung

Aston Martin wartet noch auf den ersten Punkt

Verbesserungen beim britischen Traditionsrennstall sind zwingend nötig - in Down Under aber nicht wirklich zu erwarten. Die ersten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien, in denen Vettel von Nico Hülkenberg ersetzt wurde, liefen alles andere als gut für das ambitionierte Team des Milliardärs Lawrence Stroll. (BERICHT: So sieht Hülkenberg seine Zukunft)