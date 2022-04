FIFA 22: Überraschung auf der PlayStation! Newcomer rocken VBL-Community Cups

Die Playoffs zur deutschen Meisterschaft der Einzelspieler rücken immer näher. Mit dem Abschluss der VBL CC sowie dem Ende der VBL Open stehen jedoch nicht alle Teilnehmer fest. In diesem Jahr sollen vier Community Cups (zwei je Konsole) eine weitere Gelegenheit bieten, um sich zu qualifizieren. Auf der Xbox haben sich mit NEO-eSportler Lenard „xLennyyy“ Peters und Sören „Kiwi0025″ Ibsch bekannte Namen durchgesetzt. Jetzt sind auch die Entscheidungen auf der PlayStation gefallen.

Letzte Chance auf die Playoffs

Die Turniere fanden unter besonderen Voraussetzungen im Ultimate-Teams-Modus statt. Lediglich FUT-Karten aus der 1. Bundesliga waren zugelassen, wobei die maximale Anzahl an Akteuren pro Verein auf zwei limitiert wurden. Analog zu den VBL Open wurden zudem beide Cups auf der alten Konsolengeneration in Kooperation mit der ESL ausgetragen, sodass sich möglichst viele Spieler einschreiben konnten.

Pokal-Schreck triumphiert bei Premieren-Cup

Das erste Turnier übertraf mit 150 Spielern, darunter Größen der Szene wie Can „Cankoos06″ Tuna von Hannover 96 oder VBL-Veteran Dominik „Schwenker1991″ Schwenker, die Cups der Microsoft-Konsole bereits um ein Vielfaches. Aufgrund der Beliebtheit der PlayStation war dieser Ansturm allerdings keine große Überraschung und wurde durch das veränderte System gut aufgefangen. Am Ende sollte Mehmet „memooooo__64″ Ali Akal einen perfekten Tag erwischen.

Auf seinem Weg zu acht Siegen in Serie konnte er mit Savas „Gooku94″ Destanoglu sogar einen ehemaligen deutschen Vizemeister (2. Platz bei der ESL Frühlingsmeisterschaft 2016) schlagen. Jüngst hatte der Türke auch im DFB-ePokal für Aufsehen gesorgt. Als Teil des Amateurklubs SG Gensingen/Grolsheim 07 scheiterte er erst im Achtelfinale am späteren Titelträger FC St. Pauli. In den Playoffs wartet mit Kaan „xKaan61_“ Tuncer u.a. einer seiner Teamkollegen.