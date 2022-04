Anzeige

Der guten Zeiten willen: MontanaBlack lädt zum CoD-Legendenturnier ein MontanaBlack organisiert CoD-Legendenturnier

Fatih Öztürk

Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris möchte die Playstation-3-Ära wiederaufleben lassen und veranstaltet mit Kollegen ein Call-of-Duty-Turnier.

Wer Eris auf Social Media verfolgt, weiß, wie oft und gerne der Mitt-Dreißiger heute in Erinnerungen an die „gute alte Zeit“ schwelgt. Gemeint ist die Phase seiner Karriere, in der er mit seinem YouTube-Content aus dem Dachgeschoß allmählich berühmt wurde.

MontanaBlack: PS3 als Sprungbrett

Wie viele seiner Kollegen fokussierte sich MontanaBlack sehr stark auf Call of Duty, das mit der Veröffentlichung von Teil 4, Modern Warfare, immens an Popularität zulegte. Es folgten lukrative Jahre für die Reihe auf Playstation 3 und Xbox 360. Insgesamt 7 Titel erschienen von 2007 bis 2013, die Spieler wie ihn und Anton „ViscaBarca“ Rinas zu Berühmtheiten machten. In diese Zeit fällt auch der Release von Call of Duty: Black Ops II, welches Eris besonders gern mochte.

Anfang März entschied er sich darum, ein Showturnier mit Szenegrößen auf die Beine zu stellen, das in Black Ops II abgehalten werden soll.

Berühmte Team Leader bei Black Ops II Turnier

Knapp einen Monat später veröffentlichte MontanaBlack nun eine Liste an 8 Kapitänen, die jeweils ein eigenes Vierergespann bilden müssen. Die Namen setzen sich zusammen aus Eris‘ Wegbegleitern und anderen berühmten Streamern aus Deutschland. Er selbst wird das Geschehen als Host begleiten und nicht aktiv an den Matches teilnehmen. Die Kapitäne sind:

Barca

EliasN97

Amar

Solution

Mcky

Haptic

ApoRed

ELoTRiX

Laut Eris haben alle Spieler ihre Teilnahme bestätigt und sind nun auf der Suche nach Teammitgliedern. Der Unterhaltungsfaktor soll dabei im Vordergrund stehen, weswegen bereits bekannt wurde, dass die Slots voraussichtlich von weiteren Streamern gefüllt werden, nicht von Profispielern. Nun feilt Buxtehudes bekanntester Einwohner am Format, welches mehrere Runden in verschiedenen Spielmodi (Capture The Flag, Suchen & Zerstören und Stellung) vorsieht.