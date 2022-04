Erstes Pflichtspiel seit Kriegsausbruch: Kiew scheitert in Youth League

Dynamo Kiew scheitert in der Youth League © AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Dynamo Kiew ist im ersten Pflichtspiel einer ukrainischen Mannschaft seit Kriegsbeginn in der UEFA Youth League gescheitert.

In der rumänischen Hauptstadt Bukarest unterlag Dynamos U19 den Portugiesen von Sporting Lissabon im Achtelfinale mit 1:2 (0:2). Die Begegnung hätte ursprünglich am 2. März in Kiew stattfinden sollen, der russische Angriff eine Woche zuvor verhinderte eine Austragung.