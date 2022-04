Europa League Heute: RB Leipzig - Atalanta Bergamo, Viertelfinale LIVE im TV, Stream, Ticker

Europa League heute: RB Leipzig - Atalanta Bergamo

Atalanta sei, was die Organisation betrifft, „eine der besten italienischen Mannschaften“, schwärmte der Deutsch-Italiener vor dem Hinspiel am Donnerstag (18.45 Uhr) in Leipzig. Der Tabellensiebte der Serie A spiele „sehr koordiniert“ und sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff „sehr flexibel“.