Champions League: "Der neue Chelsea-Besitzer" - Karim Benzema nach Real-Gala gefeiert - Pressestimmen „Benzema, der Geist aus der Lampe“

"Benzema trägt Real durch die Champions League!"

Für Karim Benzema gehen einem die Superlative aus. Gegen Chelsea erzielt der Franzose den zweiten Hattrick in aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen. Die spanischen und englischen Medien sind anschließend voll des Lobes. Die Pressestimmen.

Was für eine Nacht, was für ein Spiel, was für ein Spieler: Karim Benzema! Er hat es wieder getan - wieder ein Hattrick. Diesmal war nicht PSG das Opfer, sondern der FC Chelsea.

Benzema auf der Suche nach seinem Pass

Dabei wäre es fast nicht zu dem Gala-Auftritt des 34-Jährigen gekommen.

„Vor dem Spiel konnte Benzema seinen Pass nicht finden, um ins Stadion zu kommen“, verriet Madrid-Trainer Carlo Ancelotti bei Amazon Prime: „Ich habe ihm gesagt: ‚Sei schnell, sonst kannst du nicht spielen!‘ Zum Glück hat Karim dann den Pass gefunden.“

Gerade noch einmal gut gegangen für die Spanier. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Die Tür zum Halbfinale der Königsklasse ist nun ganz weit aufgestoßen - die Königlichen samt König Benzema müssen nur noch hindurchschreiten.

Als „Geist aus der Lampe“ und „der beste Neuner der Welt“ wird Benzema gefeiert - die internationale Presse überschlägt sich nach der Gala-Nacht des Franzosen mit Lob.

SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen:

Spanien

Marca: “Brutaler Benzema: Zwei Kopfbälle in drei Minuten... und dann ein Hattrick. Er war von Anfang an brillant und hat dem Gegner einmal mehr gezeigt, wie gut er ist und wie tödlich er sein kann. Er ist nicht zu stoppen. Ancelotti überlässt Benzema das Feld: ‚Er wird jeden Tag besser, das macht den Unterschied.“

AS: “Benzema ist drei wert! Madrid hat gewonnen, weil sie Benzema haben und Chelsea nicht. In Wirklichkeit hat niemand Benzema, der für ein halbes Dutzend Positionen gut ist, sogar im selben Spiel. König Benzema verlässt London in Gold gebadet.“

Mundo Deportivo: „Der Geist aus der Lampe. Benzema ist eine andere Dimension! Es besteht kein Zweifel, dass Karim Benzema gesegnet ist. Nach seinem heldenhaften Hattrick beim Comeback-Sieg gegen PSG im Bernabeu sorgten zwei Kopfbälle, einer besser als der andere, dafür, dass der Champions-League-Sieger über weite Strecken der ersten Halbzeit nicht in Schwung kam. Der beste Neuner der Welt.‘““

L‘Esportiu: „Wieder einmal Benzema! Mit einem Hattrick führte der französische Stürmer Real Madrid an die Stamford Bridge, wo man gegen eine desorientierte Chelsea-Mannschaft gewann und das Halbfinale erreichte.“

Estadio Deportivo: „Chelsea hat jetzt einen neuen Besitzer, Karim Benzema. Drei Tore, zwei in 180 Sekunden, zur Freude der Fans an der Stamford Bridge, die sahen, wie sich der Champions-League-Sieger vor dem besten Spieler der Welt verbeugte, dem 34-Jährigen, der gerade den schönsten Moment seines Lebens erlebt.“

England

Sun: „Ein brillanter Karim Benzema zerfetzt die Abwehr der Blues. Der 34-jährige Franzose erlebt ein außergewöhnliches spätes Hoch für eine bereits schöne Karriere und Chelsea könnte dafür bezahlen, indem es die europäische Krone an den 13-fachen C1-Sieger abgibt.“

The Guardian: „Karim Benzemas Hattrick für Real Madrid bringt Chelsea an den Rand des Ausscheidens. Manchmal sind die Alten die Besten. Als zu langsam für das Tempo des modernen Fußballs verschrien, drehte Real Madrid die Uhr zurück und erinnerte den Rest Europas daran, dass es immer einen Platz im Spiel für so clevere Mittelfeldspieler wie Luka Modric und so tödliche Stürmer wie Karim Benzema geben wird.“

Daily Mail: „Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball hinterher, und am Ende erzielt Benzema immer ein Tor.: Real Madrid setzt auf Gary Lineker und zollt seinem Hattrick-Helden Tribut, nachdem er an der Stamford Bridge eine beeindruckende Leistung gezeigt hat.“

BBC: „Karim Benzema ist bei Real Madrid nicht nur aus dem Schatten von Cristiano Ronaldo herausgetreten, sondern hat auch das Rampenlicht auf sich gezogen. Der Stürmer mag 34 Jahre alt sein, aber er wird mit zunehmendem Alter immer besser, und am Mittwochabend brachte er Chelsea, den Titelverteidiger der Champions League, im Alleingang an den Rand des Ausscheidens im Viertelfinale.“

