Topspiel gegen Darmstadt: Club träumt weiter vom Aufstieg

Die beiden vergangenen Chancen ließ der 1. FC Nürnberg sträflich ungenutzt, den Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga hat der Fußball-Zweitligist aber noch lange nicht aufgegeben. „Wir wissen“, betonte Trainer Robert Klauß am Donnerstag, „dass wir eine gute Ausgangsposition haben für die letzten sechs Spiele“. Zugleich merkte er daher an, „dass wir alle, die vor uns stehen, noch als direkte Konkurrenten haben.“