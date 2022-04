Hitler-Foto und Gewaltvorwurf: WWE feuert frisch gekürten Champion Nash Carter

Am WrestleMania-Wochenende bejubelte er noch den größten Sieg seiner WWE-Karriere - nun hat Nash Carter wegen brisanter Enthüllungen seinen Job verloren.

Am ersten Tag der Megashow WrestleMania bejubelte er seinen bislang größten Sieg bei WWE - nun steht er vor einem Scherbenhaufen.

Nash Carter (bürgerlich: Zachary Green) vom Duo MSK, das am Samstag das deutsch-italienische Duo Marcel Barthel und Fabian Aichner als Tag-Team-Champions des NXT-Kaders entthront hat, ist laut übereinstimmenden Medienberichten gefeuert worden. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Nash Carter verliert Job - unter anderem wegen Hitler-Foto

Lee postete am Dienstag ein Foto einer Gesichtsverletzung, die Carter ihm vor einem Jahr mit einem Schlag zugefügt haben soll (“Er hat sich betrunken und mich so hart geschlagen, dass mir die Lippe aufgeplatzt ist“).

Der Fall erinnert an die an #MeToo anknüpfende #SpeakingOut-Welle: Im Sommer 2020 waren diverse Wrestler von WWE und anderen Ligen über Vorwürfe und konkrete Enthüllungen skandalösen Umgangs mit Frauen gestolpert.

MSK zweimal Tag Team Champions bei WWE NXT

Carter war Ende 2020 zusammen mit Partner Lee von WWE verpflichtet worden, die beiden hatten sich in kleineren Ligen als The Rascalz (Zachary Wentz & Desmond Xavier) einen Namen gemacht.

Als MSK waren die beiden zweimal Champions des NXT-Kaders, zuletzt am Samstag bei dem Special Stand & Deliver in einem Dreikampf mit dem nun wohl getrennten Duo Barthel und Aichner sowie den Creed Brothers. Bei der dieswöchigen TV-Show am Dienstag waren sie noch zu sehen, für kommende Woche war ein Match gegen Grayson Waller und dessen Bodyguard Sanga angekündigt.