NFL: Wide-Receiver-Legende Terrell Owens feiert Comeback auf dem Feld - mit 48 Jahren

Terrell Owens war lange Jahre einer der besten Wide Receiver in der NFL. Mit 48 Jahren kehrt er nun auf das Feld zurück - und selbst ein Liga-Comeback will er nicht ausschließen.

Bei FCF handelt es sich um eine Indoor-Profi-Liga, in der der Name Programm ist. Die Fans kontrollieren weite Teile des Spiels und suchen unter anderem auch die Spielzüge aus. Die Liga ist in den USA durchaus prominent und hat eine Reihe von prominenten Teambesitzern - unter anderem Marshawn Lynch und den Rapper Quavo.