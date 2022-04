Fischer warnt vor Hertha - und ruft Europa als Ziel aus

Union hat in der laufenden Saison bereits in der Liga (2:0) sowie im Achtelfinale des DFB-Pokals (3:2) gegen den Stadtrivalen gesiegt, der derzeit in der Liga als 17. auf einem direkten Abstiegsplatz liegt. In Felix Magath trifft Fischer nun bereits auf den dritten Hertha-Coach der laufenden Spielzeit. "Man sieht eine gewisse Handschrift. Aber nach zwei Spielen ist es schwierig, sich eine konkrete Meinung zu bilden", sagte Fischer.