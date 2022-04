Nach Aus von Türkgücü München: DFB will Lizenz-Verfahren überprüfen

Nach dem vorzeitigem Aus von Türkgücü München in der dritten Liga will der DFB bei den Lizenz-Verfahren nachschärfen.

Der Ausschuss-Vorsitzende Tom Eilers machte in einer Medienrunde am Donnerstag allerdings auch klar, dass derartige Fälle in Zukunft trotz aller Vorschriften nicht auszuschließen sind.