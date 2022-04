Formel 1: Verzweiflungstat? Mercedes bringt jetzt schon Update für Hamilton & Russell

Mercedes scheint im Sommer einen falschen Weg bei der technischen Entwicklung eingeschlagen zu haben. Nun soll in Melbourne ein erstes Update helfen, dass Lewis Hamilton vorne angreifen kann.

Schritt in die richtige Richtung oder Verzweiflungstat?

In den ersten beiden Saisonrennen in Bahrain und Saudi-Arabien zeigte sich Mercedes erschreckend schwach. Mit dem Sieg hatten Lewis Hamilton und George Russell nichts zu tun. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Beim Saisonauftakt profitierte der Rekordweltmeister wenigstens noch vom Pérez-Drama und fuhr auf Rang drei, in Saudi-Arabien landete er jedoch nur auf einem ernüchternden zehnten Rang. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Russell steht mit einem vierten und fünften Rang etwas besser da, aber auch das sind nicht die Gefilde, die man bei den erfolgsverwöhnten Silberpfeilen gewohnt ist. Nicht umsonst mahnte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bereits nach dem Dschidda-Qualifying: „Die Performance, die wir an den Tag legen, ist nicht akzeptabel.“

Toto Wolff dämpft Hoffnungen

Nun soll die Leistung in Melbourne (Das komplette Rennwochenenden im SPORT1-Liveticker) mit einem ersten Update-Paket gesteigert werden - und das schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Saison. Mit einem neuen Heckflügel will man näher an das Potenzial herankommen, das das Team im Boliden W13 sieht. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)