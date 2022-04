Premier League: FC Everton schreibt dank Richarlison Geschichte

Zum ersten Mal in der Geschichte der ersten englischen Liga hat ein Auswärtsteam zwei Elfmeter-Tore in der ersten Halbzeit erzielt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Am Ende gewann dennoch Burnley mit 3:2. Die Niederlage zeigt also: Nicht immer hilft es, in die Geschichte einzugehen - so auch nicht dem Team von Frank Lampard.