Olympia-Debakel nagt weiter an Seidel

Anna Seidel blickt mit Vorfreude auf die WM in Montreal. Das bittere Olympia-Aus in Peking macht ihr jedoch weiter zu schaffen.

Deutschlands beste Shorttrackerin Anna Seidel blickt mit Vorfreude auf die am Freitag beginnende WM (8. bis 10. April) im kanadischen Montreal - auch, wenn ihr das bittere Olympia-Aus in Peking weiter zu schaffen macht.

Seidel lässt Start über 500 m noch offen

Beim Saisonabschluss in Montreal will Seidel mindestens über 1000 m und 1500 m an den Start gehen. Auch wegen weiterhin starker Schmerzen in Folge ihres Schien- und Wadenbeinbruchs im März 2021 lässt sich die Dresdnerin einen Einsatz über die 500 m noch offen.