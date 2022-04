Schauspielerei! Brendan Gallagher macht deutschem NHL-Star Tim Stützle Vorwürfe

Kritik an Tim Stützle! Der Deutsche spielt seine zweite Saison in der NHL und hat in 68 Spielen für die Ottawa Senators 15 Tore und 28 Assists erzielt. Stützle spielte bis 2020 in Deutschland bei den Adler Mannheim, bis die Senators ihn im NHL-Draft an der dritten Stelle auswählten und in nach Kanada holten.