FC Bayern: 0:1 gegen Villarreal ist alarmierend und kein Ausrutscher - Kommentar

FC Bayern kein Titelfavorit

Das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale rief Erinnerungen an die Pokal-Blamage in Mönchengladbach (0:5), die Liga-Watschn in Bochum (2:4) oder das schmeichelhafte Remis im Achtelfinal-Hinspiel in Salzburg (1:1) wach – mehrere kollektive Blackouts, aus denen die Münchner kaum gelernt haben.

So schlecht wie unter Kovac

Es fehlt defensiv wie offensiv an Konstanz und an Verlässlichkeit, an Automatismen – und mit Blick auf die Kaderbreite auch an Qualität. Deshalb basteln die Verantwortlichen schon fleißig am Kader der Zukunft.