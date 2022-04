Anzeige

AEW Dynamite: FTR gewinnen emotionales Match mit fünf Jahre langer Geschichte Großer Moment mit langer Vorgeschichte

FTR besiegten bei AEW Dynamite die Young Bucks © AEW

Martin Hoffmann

Ihre Fehde läuft seit fünf Jahren, als ein Team noch bei WWE war und es AEW noch gar nicht gab. Nun sicherten sich FTR bei Dynamite einen lang ersehnten Sieg gegen die Young Bucks.

Vor fünf Jahren war eines der beiden Duos noch bei WWE, das andere auf eigenen Füßen - und ihre jetzige Liga gab es noch gar nicht.

Trotzdem fieberten Wrestling-Fans schon dem Moment entgegen, der an diesen Mittwoch zelebriert wurde: dem Showdown zwischen den zwei womöglich besten Tag Teams der Wrestling-Welt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

FTR vs. The Young Bucks: Dieses Duell gab es bei WWE-Konkurrent AEW nun zum zweiten Mal, ein fantastischer Kampf mit einem emotionalen Triumph für FTR (ehemals: The Revival). Die Ausnahme-Wrestler Dax Harwood und Cash Wheeler verteidigten damit die Titel der mexikanischen Partnerliga AAA und der frisch von AEW aufgekauften Promotion ROH - wo FTR am Wochenende die dort alteingesessenen Jay und Mark Briscoe besiegt hatten.

Schon dieser Kampf elektrisierte die Wrestling-Welt, nach Ansicht der meisten Fans und Experten boten FTR und die Briscoes das ligaübergreifende Match des WrestleMania-Wochenendes, Harwood befand auch, dass die 30 Minuten lange Ringschlacht ihr „Meisterwerk“ gewesen sei, ihr bestes Match überhaupt.

Fünf Tage später folgte nun das emotional noch stärker aufgeladene Wiedersehen mit den AEW-Mitgründern Nick und Matt Jackson, hinter dem eine 2017 begonnene und irrwitzige Vorgeschichte steckt.

Young Bucks und The Revival bekriegen sich sei 2017

In diesem Zeitraum begannen die damals im Independent-Bereich antretenden Bucks mit Online-Sticheleien gegen The Revival, die im NXT-Kader von WWE eine Serie herausragender Performances hingelegt hatten - und mit ihrem an Old-School-Duos wie Arn Anderson und Tully Blanchard, den Midnight Express oder auch die Hart Foundation aus Sicht vieler das wrestlerisch beste Gespann bei WWE bildeten.

Der Twitter-Beef zwischen Bucks und Revival (der damals von den Bucks etablierte Hashtag #FTR heißt eigentlich „F**k The Revival“) wurde zum Running Gag und schwappte bei Auftritten der Bucks auch ins „Real Life“ über, auch der soeben wieder bei WWE aufgetauchte Cody Rhodes - damals mit den Bucks verbunden - befeuerte die Angelegenheit.

Dass auch The Revival bei dem Spiel mitmachten, weckte schon damals den Verdacht, dass sie unglücklich bei WWE waren - wo sie nach der Hauptkader-Berufung 2017 deutlich weniger im Zentrum gestanden waren - und es auf einen Abgang und eine reale Verwirklichung der Fehde mit den Bucks anlegten.

Taucht bald Bret Hart an der Seite von FTR auf?

Ende 2018 bestätigten das beide Teams de facto, indem sie wortgleich den inzwischen legendären Satz twitterten: „One day we‘ll wrestle The Young Bucks / The Revival & everyone will rejoice. Remember this tweet.“ Eines Tages werden wir gegen die oung Bucks / The Revival antreten und jeder wird es feiern. Erinnert euch an diesen Tweet.

Tatsächlich erwirkten The Revival dann kurz nach WrestleMania 2020 die vorzeitige Entlassung aus ihren WWE-Verträgen und wechselten zu der mittlerweile von den Bucks mitgegründeten Liga AEW - wo Tag Team Wrestling deutlich mehr im Vordergrund steht als bei WWE.

Bei All Out im November 2020 gab es ein erstes Duell der beiden Teams, die damals als Publikumsliebling antretenden Bucks gewannen dabei die AEW-Tag-Team-Titel. Unter umgekehrten Vorzeichen gab es nun einen Sieg für FTR: Am Ende einer dramatischen Schlussphase wendeten sie die eigene Spezialaktion der Bucks, den BTE Trigger (und auch den höhnischen Kuss für den Gegner) gegen Matt Jackson, anschließend gab es noch den eigenen Finisher von FTR, den nach dem Spitznamen des tragisch verstorbenen Brodie Lee benannten Big Rig.

Auffällig auch: Im Lauf des Matches gab es mit einer doppelten Ansetzung des Sharpshooter eine erneute Verbeugung vor Ikone Bret Hart, mit denen FTR in gegenseitiger Hochachtung verbunden sind. In den vergangenen Wochen wurde wiederholt angedeutet, dass der Hitman - dem FTR 2019 bei der Hall-of-Fame-Einführung der Hart Foundation vor einem Stalker-Angriff retteten - demnächst als moralische Unterstützung für die beiden bei AEW auftauchen könnte.

Adam Cole bekommt Rückmatch um World Title

Ein Kontext der dazu passen würde: Bei AEW ist gerade das Owen Hart Foundation Tournament zu Ehren von Brets 1999 tödlich verunglücktem Bruder angelaufen - für das sich der frisch verpflichtete Samoa Joe am Mittwoch mit einem Sieg über Max Caster als erster männlicher Teilnehmer qualifizierte.

In einem weiteren großen Match untermauerte Adam Cole mit einem Sieg über Christian Cage die Ansprüche auf den AEW World Title von Hangman Page - der dann zum Ring stürmte und Cole das gewünschte Titelmatch gewährte: Bei der übernächsten Freitagsshow Rampage gibt es ein Texas Death Match zwischen den beiden Rivalen.

Die mit Cole verbündeten reDRagon (Adam Cole und Kyle O‘Reilly) fordern derweil beim kommenden Dynamite die Tag Team Champions Jurassic Express heraus.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 6. April 2022:

Adam Cole besiegt Christian Cage

Owen Hart Foundation Tournament Qualifying Match: Samoa Joe besiegt Max Caster

Shawn Dean besiegt Shawn Spears

Tables Match: The Hardys besiegen The Butcher & The Blade

Owen Hart Foundation Tournament Qualifying Match: Hikaru Shida besiegt Julia Hart