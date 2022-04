Frust beim FC Bayern nach Champions-League-Niederlage - Nagelsmann übt Kritik

Joshua Kimmich zeigte sich bei DAZN selbstkritisch: „Wir konnten unsere Qualität nicht zeigen. Wir können am Ende des Tages sagen, dass wir mit dem 1:0 noch gut bedient waren.“ Dadurch, so Nagelsmann, „lebt die Zuversicht“.

Bayern vor dem Rückspiel unter Druck

Der Druck vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag in der Allianz Arena ist nach der ersten Auswärtspleite in der Königsklasse nach viereinhalb Jahren dennoch hoch. Kimmich und Nagelsmann sind sich aber sicher, „dass wir ein anderes Gesicht zeigen“.