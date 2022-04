Anzeige

Darts Premier League: Heute LIVE mit van Gerwen, Wright, Price im TV, Stream und Ticker Anderson-Schock: Schotte fehlt in Leeds

Dicke Luft auf der Bühne! Anderson zofft sich mit Cullen

SPORT1

In der Cazoo Premier League Darts steht der 9. Spieltag an. Publikumsliebling Gary Anderson muss für den Spieltag in Leeds passen. SPORT1 überträgt alle Spieltage LIVE.

Bittere Nachricht für Gary Anderson!

Am 9. Spieltag der Cazoo Premier League Darts muss der Schotte aufgrund eines positiven Coronatests aussetzen. Damit steht jetzt schon fest, dass der 51-Jährige auch an Spieltag 10 als Tabellenletzter antreten wird. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Profiteur der krankheitsbedingten Absage ist Michael van Gerwen. Der Niederländer steht damit direkt im Halbfinale. Dort könnte es zum erneuten Gigantenduell mit Peter Wright kommen - falls sich die aktuelle Nummer eins im Viertelfinale gegen Michael Smith durchsetzen kann. (Alle Spieltage LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Der „Bully Boy“ steht in der First Direct Arena in Leeds aber schon ordentlich unter Druck. Als Tabellensiebter mit vier Punkten Rückstand auf die Playoff-Ränge zählen für den Engländer nur Siege. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Darts Heute LIVE: So können Sie die PDC Premier League Darts bei SPORT1 verfolgen:

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Spannend wir auch das Duell zwischen James Wade und Gerwyn Price. Die beiden standen sich bereits am 3. Spieltag in Belfast im Finale gegenüber. Damals holte sich der Waliser seinen bislang einzigen Spieltagsieg in der laufenden Premier League mit einem 6:4-Erfolg.

An den folgenden vier Spieltagen erreichte „The Machine“ nur noch einmal das Halbfinale bei drei Erstrundenpleiten. Am letzten Spieltag jedoch zeigte sich der Engländer wieder von seiner besseren Seite und zog ins Finale ein - wo er jedoch Jonny Clayton 1:6 unterlag.

Ebenjener Clayton komplettiert das Viertelfinale mit seinem Duell gegen Joe Cullen.

Darts Premier League: Der neue Modus

Auch 2022 gibt es vor dem großen Finale (Playoffs) 16 Spieltage. Diese werden allerdings im Gegensatz zu den vergangenen Jahren in einem anderen Format ausgetragen.

Die ersten Vier der Weltrangliste sind automatisch qualifiziert, zudem verteilte die PDC vier Wildcards. Insgesamt acht Spieler - anstatt bisher zehn - kämpfen also um das Gesamtpreisgeld von 1.000.000 Pfund. Dem Sieger winken 250.000 Pfund.

„Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1″ - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

An jedem Abend, bei dem nach den Viertelfinals auch noch Halbfinale und Finale ausgetragen werden, winkt dem Sieger 10.000 Pfund Preisgeld.

Spielplan der Darts Premier League am 9. Spieltag:

Viertelfinale

Michael Smith - Peter Wright

Michael van Gerwen - Gary Anderson (zurückgezogen)

Joe Cullen - Jonny Clayton

James Wade - Gerwyn Price

Alles Wichtige zur Cazoo Premier League Darts 2022 auf SPORT1.de:

Die Teilnehmer der Premier League 2022:

Gerwyn Price

Peter Wright

Michael van Gerwen

James Wade

Michael Smith

Gary Anderson

Jonny Clayton

Joe Cullen

