3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Stärke des 1. FC Saarbrücken liegt in der Offensive – mit insgesamt 53 erzielten Treffern. Saarbrücken tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.

Mut machen dürfte beiden Mannschaften ein Blick auf die Statistik: Der Gast belegt einen guten fünften Platz in der Auswärts-, der 1. FC Saarbrücken einen ebenso guten dritten Platz in der Heimtabelle. Weit auseinander liegen die beiden Mannschaften im Klassement nicht. Nur drei Punkte trennen die Teams voneinander. Körperlos agierte der 1. FC Saarbrücken in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (149-0-0) bestätigt. Ob sich der SV Waldhof Mannheim davon beeindrucken lässt? Auch wenn Waldhof mit sieben Niederlagen seltener verlor, steht Saarbrücken mit 56 Punkten auf Platz vier und damit vor Mannheim.