3. Liga: Borussia Dortmund II – FC Viktoria 1889 Berlin (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft die Reserve des BVB auf Viktoria. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Dortmund II strich am Samstag drei Zähler gegen den FC Viktoria Köln ein (2:0). Vikt. Berlin gewann das letzte Spiel gegen den 1. FC Magdeburg mit 2:1 und nimmt mit 32 Punkten den 18. Tabellenplatz ein. Der FC Viktoria 1889 Berlin verbuchte im Hinspiel einen Erfolg und brachte einen 2:1-Sieg zustande.

Körperlos agierte Vikt. Berlin in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich Dortmund II davon beeindrucken lässt? Der FC Viktoria 1889 Berlin wie auch Borussia Dortmund II haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.