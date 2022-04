FC Bayern: Leon Goretzka mit Platzwunde vom Feld beim FC Villarreal

Leon Goretzka wird beim FC Villarreal eingewechselt. In der Nachspielzeit zieht der 27-Jährige sich eine Platzwunde zu, muss wieder ausgewechselt werden.

Der 27-Jährige ist bei der 0:1-Niederlage beim FC Villarreal mit einer Platzwunde am Kopf ausgewechselt worden, nachdem er erst in der 62. Minute für Thomas Müller ins Spiel gekommen war. (Einzelkritik: Note 6 für Bayern-Star)

Goretzka hatte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ellbogen von Pau Torres an den Kopf bekommen, begann an der Augenbraue zu bluten. (Kimmich: „Sind noch gut bedient“ - Stimmen zum Spiel)