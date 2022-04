Champions League: Historische Benzema-Show gegen Chelsea

Zudem ist Benzema der erste Franzose, der über zehn Treffer in einer Champions-League-Saison erzielt hat. Nach dem Spiel steht der 34-Jährige bei elf Toren. Wettbewerbsübergreifend liegt er in der laufenden Spielzeit bei 50 Torbeteiligungen.

Laut wurde es wieder, als Kai Havertz in der 39. Minute ebenfalls per Kopf den Anschlusstreffer für das Team von Thomas Tuchel erzielte.

Das Tuchel-Team hatte im weiteren Verlauf einige Chancen, nochmals heranzukommen. Doch entweder scheiterten Havertz und Co. an Real-Torwart Thibaut Courtois oder der Ball landete nur knapp am Gehäuse vorbei.