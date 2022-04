MLB: Cleveland Guardians durchbrechen mit Jose Ramirez eine historische Marke

Jose Ramirez denkt über ein Karriereende in Cleveland nach © Imago

Die Cleveland Guardians, bis zur vergangenen Saison noch als Indians am Start, haben mit Jose Ramirez verlängert. Der Third Baseman läuft für weitere fünf Jahre im Progressive Field auf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur MLB)

Wie Insider ESPN gegenüber bestätigten, soll der All Star für diese Vertragsverlängerung 124 Millionen Dollar bekommen. Mit diesem Jahr und einer Option für 2023 sind sogar 150 Millionen Dollar garantiert. Zudem enthält der Vertrag eine vollständige No-Trade-Klausel. (LIVE im TV und Stream - so sehen Sie die MLB bei SPORT1)

Für die Franchise aus Ohio hat der Deal eine historische Dimension. Nie zuvor hatten die Guardians einen Vertrag über 100 Millionen mit einem Spieler abgeschlossen. Damit gehörten sie neben den Oakland Athletics, Pittsburgh Pirates, Kansas City Royals und Chicago White Sox einer Minderheit an MLB-Teams an.

Ramirez denkt über Karriereende in Cleveland nach

Ramirez landete bei der MVP-Wahl der American League dreimal in der Top3, konnte den Titel aber noch nie gewinnen. Dennoch genießt er viel Wertschätzung in Ohio. „Ich denke, Jose weiß, was wir für ihn empfinden“, erklärte Manager Terry Francona bereits vor dem Deal.