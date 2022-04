Bundesliga: Big Points für Augsburg im Abstiegskampf

Den Siegtreffer erzielte Ruben Vargas in der 56. Minute nach einer Ecke. Der Offensivmann brauchte nur eine Minute, um in der Begegnung anzukommen, denn der Schweizer wurde erst 60 Sekunden zuvor eingewechselt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Den größten Aufreger ab es allerdings schon in der 11. Minute, als sich Mainz-Torwart Robin Zentner den Ball im eigenen Strafraum zu weit vorlegte und Augsburgs Stürmer Florian Niederlechner ihn wegspitzelte.

Schiri Jöllenbeck gesteht Fehler ein

Der FCA-Stürmer war allerdings bereits am Fallen, als Zentner ihn in der Folge berührte. Der VAR schritt nicht ein. Jeffrey Gouweleeuw verwandelte den Foulelfmeter.

In der Halbzeit gestand der verletzte FCA-Verteidiger Felix Udukhai bei Sky: „Das war kein Elfmeter, so ehrlich muss man sein.“ Nach dem Spiel sagte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck, er habe falsch entschieden. „Es waren zwei Welten, als ich die Szene in der Halbzeit nochmal gesehen habe. Es war kein Elfmeter und daher hätte ich mir gewünscht, dass ich vom Videobeweis korrigiert werde.“