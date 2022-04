MLB: Wohin geht die Reise von Max Kepler und Co.? Cleveland Guardians LIVE auf SPORT1 im Free-TV

Anzeige

Die MLB geht mit Verspätung in die neue Saison. Aber die Fans sind schon heiß auf Max Kepler und Co. SPORT1 zeigt mindestens 15 Spiele im Free-TV.

Können die Atlanta Braves ihren Coup aus der Vorsaison wiederholen?

Im letzten Jahr hätten wohl nicht allzu viele auf die Braves als Champion getippt, aber am Ende gewannen sie die World Series 4:2 gegen die Houston Astros und holten sich ihren insgesamt vierten Titel. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur MLB)

Damit beendete das Team aus der East Dvision der National League eine 26-jährige Durststrecke. Seit 1995 wartete das Team darauf, endlich wieder die Commissioner`s Trophy in die Höhe stemmen zu können. (LIVE im TV und Stream - so sehen Sie die MLB bei SPORT1)

Es war der erste Titel, seit man 2017 in das neue Stadion Truist Park umgezogen ist. Bitter: Von 1997 bis 2016 spielte man im Turner Field, wo kein einziger Titelerfolg gelang.

Können die Braves den Titel verteidigen?

Nun könnte man die neue Arena aber vielleicht sogar mit einer Titelverteidigung zum Rekordstadion machen. Bei mittlerweile acht Spielorten gelang nirgends mehr als ein Erfolg in der World Series.

Allerdings wird es eine schwere Nummer für den Titelverteidiger. Mit Slugger Freddie Freeman verlor man einen wichtigen Baustein an die Los Angeles Dodgers, die mit diesem Trade und ihrem bereits zuvor starken Kader als Topfavorit auf den Titel gelten.

Alles ist möglich für den Titelverteidiger

Aber die Braves verfügen mit Marcell Ozuna, Eddie Rosario und Adam Duvall immer noch über eine starke Aufstellung. Zudem wird Ronald Acuña Jr. nach seinem Kreuzbandriss im Mai wieder im Kader erwartet.

Zudem wurde das Pitching Staff um Max Fried, Charlie Morton und Ian Anderson noch durch die Verpflichtung von Closer Kenley Jansen verstärkt.

Alles in allem kann man festhalten, dass die Braves keine offensichtlichen Schwächen haben. Der fünfte Titel in der NL East Division in Folge ist damit auf jeden Fall realistisch - und in den Playoffs ist dann wieder alles möglich für die Braves. (DATEN: Alle Tabellen der MLB)

Wohin geht die Reise von Max Kepler?

Spannung verspricht auch die Saison von Max Kepler und den Minnesota Twins. Nach zwei Postseasons in Folge verpasste man im vergangenen Jahr wieder die Playoffs. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der MLB)

Nun will man am liebsten wieder an 2019 anknüpfen. Man feierte den Titel in der AL Central Division und stellte mit 307 (!) Homeruns einen neuen Liga-Saisonrekord auf. Und mittendrin: Max Kepler!

Der Deutsche stieg zum Leistungsträger der Twins auf und stellte mit 36 Homeruns seine persönliche Bestleistung auf.

Historisches LIVE-Spiel auf SPORT1

Trotz zweier schwächerer Jahre 2020 und 2021, in denen er wegen kleinerer Verletzungen und einer Corona-Erkrankung immer wieder zurückgeworfen wurde, ist er neben Jorge Polanco zum Gesicht des Teams aufgestiegen.

Kann er wieder an seine Leistungen aus 2019 anknüpfen, ist für die Twins mindestens die Playoff-Teilnahme drin. Am besten fängt er gleich im ersten Spiel gegen die Seattle Mariners an.

Zum Auftakt der SPORT1-Livespiele kann er die deutschen Fans allerdings nicht begeistern, da das Spiel der Twins gegen die Seattle Mariners wetterbedingt um 24 Stunden verschoben wurde.

Aber dafür bietet SPORT1 einen anderen MLB-Leckerbissen, denn es wird direkt historisch: Erstmals seit 1915 kommt das Team aus Cleveland nicht mehr als Indians aufs Feld. Nach über 100 Jahren heißt die Franchise aus Ohio seit dieser Saison Guardians. Zum Auftakt in diese neue Ära geht es gegen die Kansas City Royals.

SPORT1 überträgt die Partie am Donnerstag, den 7. April, ab 22.05 Uhr LIVE im Stream und ab 23.30 Uhr LIVE im Free-TV!

