Neue Aufgabe beim Hollywood-Klub: Schult wechselt in die USA

Die 31-Jährige schließt sich dem kürzlich gegründeten Angel City FC in der Profiliga NWSL an, prominente Teilhaberinnen des Teams sind unter anderem die Schauspielerinnen Natalie Portman und Eva Longoria. Schon seit Ende Januar ist klar, dass Schult den VfL Wolfsburg nach der Bundesliga-Saison verlassen wird.

"Es war immer mein Traum, einmal in den USA zu spielen", sagte Schult dem NDR: "Die Liga dort ist so ausgeglichen wie keine in Europa. Jedes Team hat Nationalspielerinnen aus dem In- und Ausland. Deshalb ist es als Torhüterin sehr attraktiv dort zu spielen. Man ist in jedem Spiel gefordert und weiß vorher auch nicht, welcher Klub Meister wird."