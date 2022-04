Anzeige

Champions League: Stolpert Bayern beim "Gelben U-Boot"? das sind die Stärken vom FC Villarreal Das gefährliche gelbe U-Boot

„Die haben den besseren Trainer“ Wird Villarreal unterschätzt?

Mit Villarreal wartet vom Papier her ein vermeintlich schlagbarer Gegner auf den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League. Dieser könnte zum Stolperstein werden.

Eigentlich sollte der Einzug ins Halbfinale der Champions League für den FC Bayern Formsache sein. (Champions League: FC Villarreal - FC Bayern München, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Der FC Villarreal wirkt auf den ersten Blick wie das leichteste Los, dass die Münchener bekommen konnten. Dennoch sollten sie das Team aus dem spanischen Osten nicht unterschätzen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Schließlich hat das komplett in gelb spielende Team in den vergangenen anderthalb Jahren international für Furore gesorgt. Zuletzt schaltete Villarreal im Achtelfinale Juventus Turin aus, mit einem 3:0-Sieg bei der Alten Dame machte das Team von Unai Emery den Viertelfinaleinzug perfekt.

Zwar läuft es in dieser Spielzeit in der heimischen La Liga nicht immer rund - drei der vergangenen vier Partien gingen verloren, aktuell ist Villarreal nur Siebter - das Team hat allerdings mehrfach bewiesen, in großen Spielen voll da zu sein.

Emery Schlüssel zum Erfolg von Villarreal

Der Trainer, seit 2020 im Amt, ist einer der wichtigsten Faktoren für die aktuellen Erfolge. Der 50-Jährige wirkt nach dem vorzeitigen Aus bei Paris Saint-Germain (2016-2018) und dem FC Arsenal (2018-2020) wieder befreit in seinem Auftreten.

Beim „Gelben U-Boot“ profitiert er von den deutlich geringeren Ansprüchen und kann so entspannter arbeiten. Das zahlt sich vor allem im europäischen Geschäft aus.

In seinem ersten Jahr bei Villarreal gewann er direkt die Europa League. Für ihn war es bereits der vierte Titelgewinn, nachdem er bereits von 2014 bis 2016 mit dem FC Sevilla triumphiert hatte.

„Ich habe immer gesagt, dass ich die Europa League liebe“, sagte er jüngst auf einer Pressekonferenz.

Emery bricht CL-Fluch

Nicht so wirklich rund lief es in seiner Trainerkarriere bisher in der Königsklasse. Dort schaffte er es mit seinen Teams nie weiter als bis ins Achtelfinale.

Diesen Fluch hat er nun mit dem kleinen Verein aus Spanien gebrochen.

In der Gruppenphase schaltete Villarreal Atalanta Bergamo und die Youngs Boys Bern aus. Danach musste auch die „Alte Dame“ aus der italienischen Hauptstadt dran glauben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Ich muss ihn beglückwünschen, er hat es richtig gut gemacht“, lobte ihn jüngst Juve-Trainer Massimiliano Allegri.

Villarreal mit Abwehr-Bollwerk zum Erfolg

Einer der wichtigsten Bausteine des gebürtigen Basken Emery ist eine starke Defensive mit einer kompakten Viererkette und zwei Sechsern davor.

Geleitet wird diese von Routinier Raúl Albiol, der bereits schon zahlreiche nationale und internationale Titel gewonnen hat. Neben ihn überzeugt Pau Torres. Der 25-Jährige hat sich längst in die Nationalmannschaft und auf den Zettel internationaler Topklubs gespielt.

Insgesamt arbeitet aber das komplette Team gegen den Ball. So verteidigte gegen Turin fast die komplette Mannschaft und ließ so dem Gegner keinen Raum zum Kombinieren. Villarreal bringt damit ähnliche Qualitäten auf den Rasen wie das gefürchtete Atletico Madrid unter Trainer Diego Simeone.

Schnelle Offensive von Villarreal sorgt für Furore

Doch nicht nur die Defensive genügt bisher den hohen Ansprüchen der Champions League, auch den starken Angriff sollte man nicht unterschätzen.

Arnaut Danjuma und Yéremy Pino sorgen für Tempo auf den Außenbahnen. Der Niederländer ist mit fünf Treffern in acht Spielen der beste Torschütze von Villarreal. Der 19-Jährige Pino sorgte Anfang März mit einem Viererpack für Aufsehen. Auf diese beiden Spieler sollte die gegen Konter nicht immer sattelfeste Münchner Abwehr ein besonderes Auge haben.

Vorne in der Spitze lauert mit Gerard Moreno eine klassische Nummer neun. In 22 Pflichtspielen in dieser Saison erzielte er zwölf Treffer.

Villarreal fasst Halbfinale ins Auge

Mit diesen Mitteln will der Klub aus einem Vorort von Valencia wie bereits 2006 ins Halbfinale der Champions League einziehen. Damals schalteten das Team Inter Mailand im Viertelfinale aus, ehe es an Arsenal scheiterte.

„Dafür sind wir vorbereitet, und wir werden viele gute Antworten finden - ich habe da ein gutes Gefühl“, gibt sich Emery vor dem Duell mit dem deutschen Rekordmeister optimistisch.

Dabei könnte er den Münchenern nach langer Zeit wieder mal eine Auswärtsniederlage in der Königsklasse zufügen. Schließlich trainierte er mit PSG das Team, dem dies 2017 letztmalig gelungen war.

Damals siegte sein Team 3:0 - diesmal würde er sich sicher auch schon über ein schlichtes 1:0 freuen.