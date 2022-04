Champions League heute: FC Villarreal - FC Bayern LIVE im TV, Stream, Ticker

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League will der FC Bayern in Villarreal vorlegen. Coach Julian Nagelsmann überlegt, Alphonso Davies schon von Beginn an zu bringen.

Nagelsmann über Villarreal: „Erfahrene Mannschaft“

Trotzdem, so stellte der Bayern-Trainer klar, sei er guter Dinge, dass sich seine Mannschaft am Ende der beiden kommenden Spiele gegen Villarreal durchsetzen werde.

Gibt Alphonso Davies sein Bayern-Comeback in der Startelf?

Auch in der Offensive ist sich der Coach noch nicht ganz schlüssig. Zuletzt hatte er im rechten offensiven Mittelfeld zweimal in Folge auf Leroy Sané gesetzt, Serge Gnabry musste indes jeweils zunächst auf die Bank.

Sané, Gnabry oder beide in der Startaufstellung?

Es könnte aber auch sein, dass er beide in die Startelf schickt. So wie beim 1:1 vor ein paar Wochen in Hoffenheim, als die Bayern in einem 3-2-4-1 spielten.